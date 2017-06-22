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Уколова и Барсук вышли в основной раунд ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские дуэты Евгения Уколова/Анастасия Барсук и Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова вышли в основной раунд чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

В квалификационном турнире Уколова и Барсук в четверг сначала обыграли финок Иду Синисало и Нину Ахтиайнен со счетом 2:1 (21:15, 13:21, 15:8), а потом нанесли поражение голландкам Йой Стуббе/Йолин Синнема – 2:0 (21:19, 21:16).

Бирлова и Макрогузова, в свою очередь, сперва обыграли австриек Валери Тойфль и Катарину Альмер со счетом 2:0 (21:15, 21:19), а после победили итальянок Марту Менегатти и Ребекку Перри – 2:0 (21:13, 21:19).

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