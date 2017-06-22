Уколова и Барсук вышли в основной раунд ЧЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские дуэты Евгения Уколова/Анастасия Барсук и
Екатерина Бирлова/Надежда Макрогузова вышли в основной раунд чемпионата Европы по пляжному волейболу,
который проходит в австрийском Бадене.
В квалификационном турнире Уколова и Барсук в четверг
сначала обыграли финок Иду Синисало и Нину Ахтиайнен со счетом 2:1 (21:15, 13:21, 15:8), а потом
нанесли поражение голландкам Йой Стуббе/Йолин Синнема – 2:0 (21:19, 21:16).
Бирлова и Макрогузова, в свою очередь, сперва
обыграли австриек Валери Тойфль и Катарину Альмер со счетом 2:0 (21:15, 21:19), а после
победили итальянок Марту Менегатти и Ребекку Перри – 2:0 (21:13, 21:19).
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