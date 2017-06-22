«Локомотив» сыграл вничью со словенским «Рударом»
Футболисты
московского «Локомотива» сыграли вничью со словенским «Рударом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Встреча, прошедшая в четверг в австрийском Филлахе, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. У «Локомотива» отличился Мануэл Фернандеш, забивший мяч с пенальти на 39-й минуте.
Напомним, что в минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в таблице РФПЛ, завоевав Кубок страны.
Матч
Голы
Фернандеш 39 (1:0 - пен.). Марковский 83 (1:1).
Состав
Локомотив: Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович (Ротенберг, 46), Михалик (Лапшов, 46), Касаев (Лысов, 46), Баринов (Куликов, 46), Фарфан (Корян, 46), Миранчук А. (Галанин, 46), Игнатьев (Маргасов, 46), Денисов И. (Коломейцев, 46), Фернандеш (Дорофеев, 46), Ари (Галаджан, 46)
Место и дата
22 июня 18:30, Спортплатц, Онлайн-трансляция