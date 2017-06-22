«Локомотив» сыграл вничью со словенским «Рударом»

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью со словенским «Рударом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Встреча, прошедшая в четверг в австрийском Филлахе, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. У «Локомотива» отличился Мануэл Фернандеш, забивший мяч с пенальти на 39-й минуте.

Напомним, что в минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в таблице РФПЛ, завоевав Кубок страны.