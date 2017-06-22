Защитник сборной Австралии Райт: На таком уровне даже Камерун наказывает за мелкие ошибки

Защитник сборной Австралии Бэйли Райт поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).

– Мы выглядели достойно, но на таком уровне даже сборная Камеруна наказывает за мелкие ошибки. Теперь для нас самый главный - матч с Чили, нам нужно побеждать, хоть это и выглядит очень сложной задачей , – передает слова Райта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.