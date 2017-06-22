Камерун и Австралия сыграли вничью, Роналду будет доказывать свою невиновность, Манолас может перейти в «Зенит». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. В стартовом матче сегодняшнего дня на Кубке конфедераций
сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью.
2. Криштиану Роналду не собирается делиться деньгами с
испанскими налоговиками и будет доказывать свою невиновность.
3. «Зенит» продолжает вести переговоры по защитнику «Ромы»
Костасу Маноласу. Как сообщают в Италии, сам игрок согласен на переход.
4. Андрей Рублев обыграл другого россиянина Михаила Южного
на турнире в Галле.
5. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне.
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