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Камерун и Австралия сыграли вничью, Роналду будет доказывать свою невиновность, Манолас может перейти в «Зенит». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. В стартовом матче сегодняшнего дня на Кубке конфедераций сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью.

2. Криштиану Роналду не собирается делиться деньгами с испанскими налоговиками и будет доказывать свою невиновность.

3. «Зенит» продолжает вести переговоры по защитнику «Ромы» Костасу Маноласу. Как сообщают в Италии, сам игрок согласен на переход.

4. Андрей Рублев обыграл другого россиянина Михаила Южного на турнире в Галле.

5. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне.

Текст дня: Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?


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