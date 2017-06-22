Защитник сборной Австралии Миллигэн: Постараемся сдержать чилийских форвардов

Защитник сборной Австралии Марк Миллигэн поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).

– В матче с Германией мы проявили терпение и смогли реализовать свои моменты, а вот в игре против Камеруна у нас это не очень получилось, потому мы и не смогли выиграть. Хотя шансы создавать у нас получалось.

В эпизоде, когда арбитр назначил пенальти, нам пришлось побеспокоиться, потому что судья решил проверить свое решение у видеоассистентов. Да, это все заняло пару минут, но в целом судья сработал отлично.

Мы не можем влиять на результат матча Германии с Чили, а вот исход их встречи значительно повлияет на расклад перед игрой последнего тура. Но мы в любом случае будем готовиться к воскресному матчу так, чтобы продолжать улучшать свои результаты: мы проиграли, сыграли вничью, постараемся победить. Постараемся сдержать чилийских форвардов, – передает слова Миллигэна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.