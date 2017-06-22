Тим Кэйхилл: Почему бы Австралии не обыграть Чили?

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).

– Результат нормальный. Могли бы и выиграть матч, но в конце сохранили хладнокровие, чтобы удержать ничью. Это хороший исход для нас. Все-таки первое очко на Кубке конфедераций.

– Что скажете о поле?

– Все окей. Это прекрасный стадион. Мне приятно находиться в России. Здесь первоклассные объекты. То, как о нас здесь заботятся и охраняют – все очень здорово.

– Как оцените шансы команды в матче против Чили?

– Хорошие. Почему бы не выиграть? Для нас важно быть смелыми – мы играем против лучших команд мира. Чили – одна из сильнейших команд в группе. Это большой тест, и мы готовы его принять, – передает слова Кэйхилла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.