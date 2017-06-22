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Британская компания опровергла причастность к инциденту с болельщиками в Казани

Источник:  RT на русскомКомментарии

Британская медиакомпания Bigballs Media опровергла причастность сотрудников к инциденту с пиротехникой в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ни один сотрудник компании не был арестован или задержан. Информация о том, что работники Bigballs Media были вовлечены в данный инцидент, не соответствует действительности. Мы обратились за юридической помощью и можем заверить, что будем принимать меры в отношении издания, распространившего эти неподтверждённые факты», — цитирует пресс-службу Bigballs Media RT.

Ранее сообщалось, что в Казани у сотрудников британской медиакомпании Bigballs Media изъяли пиротехнические средства.  Сотрудники службы охраны обнаружили и изъяли пиротехнику при попытке пронести ее в отель.

В багаже гостей отеля сотрудники службы безопасности обнаружили 61 армейский сигнальный патрон. На спортивные объекты пронос подобных предметов запрещен.

Иностранцы, оказавшиеся сотрудниками британской медиакомпании Bigballs Media, сообщили, что пиротехнику приобрели несколько дней назад в Москве в качестве реквизита для съемок ролика о возможных слабых местах в системе безопасности Кубка конфедераций 2017 года.

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