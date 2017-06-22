«Урал» проиграл «Марибору»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Урала» из
Екатеринбурга проиграли
чемпиону Словении «Марибору» в товарищеском матче на сборе в этой стране.
Встреча, прошедшая в четверг в Мариборе, завершилась
со счетом 2:0 в пользу словенского клуба. Оба мяча были забиты в середине второго тайма.
«Урал» на сборе в Словении также сыграет с двумя другими
местными клубами – «Анкараном» (26 июня) и «Целе» (30 июня).
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