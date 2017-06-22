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«Урал» проиграл «Марибору»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Урала» из Екатеринбурга проиграли чемпиону Словении «Марибору» в товарищеском матче на сборе в этой стране.

Встреча, прошедшая в четверг в Мариборе, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенского клуба. Оба мяча были забиты в середине второго тайма.

«Урал» на сборе в Словении также сыграет с двумя другими местными клубами – «Анкараном» (26 июня) и «Целе» (30 июня).

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