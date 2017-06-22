Защитник сборной Камеруна Тейку: Для меня Россия всегда была хорошей страной

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).

- Для меня в России никогда не было негатива. Везде говорят, что Россия плохая. Те люди, которые здесь не были. Для меня Россия всегда была хорошей страной. Я видел это сегодня - нас поддерживали.

- Можно сказать, что это ответ тем, кто обвиняет Россию в расизме?

- Журналисты могут писать что угодно. Везде есть расизм - и в Англии, и во Франции, - передает слова Тейку корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.