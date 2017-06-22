Полузащитник сборной Камеруна Сиани: В Петербурге мы попадали в пробки, в Москве все прошло гладко

Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).

– У вас остались шансы выйти в полуфинал. Как вы их оцениваете?

– Надеюсь, Чили обыграет Германию, тогда у нас будет больше шансов. Но в любом случае на последний матч мы выйдет побеждать.

– Вы сыграли в Москве и Петербурге: как вам организация Кубка конфедераций в целом?

– В Петербурге мы попадали в пробки, сложно было добираться на тренировки, например. А в Москве все прошло гладко. Зато в Петербурге нас отлично поддерживал весь стадион – спасибо публике за это, - передает слова Сиани корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.