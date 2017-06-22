Полузащитник сборной Камеруна Сиани: В Петербурге мы попадали в пробки, в Москве все прошло гладко
Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).
– У вас остались шансы выйти в полуфинал. Как вы их оцениваете?
– Надеюсь, Чили обыграет Германию, тогда у нас будет больше шансов. Но в любом случае на последний матч мы выйдет побеждать.
– Вы сыграли в Москве и Петербурге: как вам организация Кубка конфедераций в целом?
– В Петербурге мы попадали в пробки, сложно было добираться на тренировки, например. А в Москве все прошло гладко. Зато в Петербурге нас отлично поддерживал весь стадион – спасибо публике за это, - передает слова Сиани корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.
Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция