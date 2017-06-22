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Игнашевич, Оланаре и Макаров работают по индивидуальной программе на сборе ЦСКА в Австрии

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Три футболиста ЦСКА работают на сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Сергей Игнашевич, нападающий Аарон Оланаре и полузащитник Александр Макаров.

Восстановление Игнашевича после операции на стопе, согласно информации из медицинского штаба армейцев, протекает по плану. Оланаре получил повреждение коленного сустава в концовке прошлого сезона, а Макаров травмировал голеностопный сустав на одной из последних тренировок.

Все три игрока будут заниматься по индивидуальному графику до окончания первого сбора.

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