Игнашевич, Оланаре и Макаров работают по индивидуальной программе на сборе ЦСКА в Австрии

Три футболиста ЦСКА работают на сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Сергей Игнашевич, нападающий Аарон Оланаре и полузащитник Александр Макаров.

Восстановление Игнашевича после операции на стопе, согласно информации из медицинского штаба армейцев, протекает по плану. Оланаре получил повреждение коленного сустава в концовке прошлого сезона, а Макаров травмировал голеностопный сустав на одной из последних тренировок.

Все три игрока будут заниматься по индивидуальному графику до окончания первого сбора.