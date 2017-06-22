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Полузащитник сборной Австралии Ирвин: Слуцкий сможет привнести в Чемпионшип что-то хорошее

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).

– Мы выходили за победой, поэтому разочарованы, что не взяли три очка. Однако ничья оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Нам надо просто переакцентировать свое внимание на матч с Чили. Надеюсь, эта игра поможет нам выйти из группы.

– Вы выступаете в Чемпионшипе, недавно команда из этой лиги «Халл Сити» назначила на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Ожидаете, что они будут главным претендентами на выход в премьер-лигу?
– Думаю, так и будет. Любая команда, которая вылетела из премьер-лиги, рассчитывает вернуться. Они потеряли некоторых игроков, но остальные получат большой опыт и попытаются подняться обратно. Они будут тяжелым соперником в этом сезоне.

– Вы когда-нибудь слышали о Слуцком?
– Я знаю его имя, читал о нем, когда его назначил «Халл Сити». Могу представить, что у Слуцкого хорошая история, и он сможет привнести в лигу что-то хорошее. Его команду будет трудно победить. Буду рад сыграть против «Халла», – передает слова Ирвина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00. 

Матч

Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)

Голы

Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).

Состав

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки

Предупреждения:

Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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