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Российские ватерполисты обыграли японцев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по водному поло переиграла команду Японии в матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная России в четверг одержала победу над соперником со счетом 12:5 (3:2, 3:2, 2:0, 4:1).

Российские ватерполисты, одержав две победы в трех матчах, заняли второе место в группе и получили в соперники по четвертьфиналу команду США, которая стала третьей в своем квартете.

Четвертьфинальные матчи пройдут в пятницу. Суперфинал Мировой лиги завершится 25 июня.

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