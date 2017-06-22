Российские ватерполисты обыграли японцев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по водному поло переиграла команду Японии в матче
группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной
Рузе.
Сборная России в четверг одержала победу над соперником со счетом 12:5 (3:2, 3:2, 2:0,
4:1).
Российские ватерполисты, одержав две победы в трех
матчах, заняли второе место в группе и получили в соперники по четвертьфиналу
команду США, которая стала третьей в своем квартете.
Четвертьфинальные матчи пройдут в пятницу. Суперфинал
Мировой лиги завершится 25 июня.
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