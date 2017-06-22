Мексиканцы Эррера и Пенья стали игроками «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» объявил о переходе двух новичков. Контракт с клубом подписали мексиканский нападающий Эдуардо Эррера и его соотечественник, полузащитник Карлос Пенья.

Предыдущим клубом 28-летнего Эрреры был мексиканский «Пумас». Всего он провел 186 матчей в чемпионате Мексики и забил 56 мячей.

27-летний Пенья ранее выступал за «Чивас», «Леон» и «Пачуку». В текущем сезоне в 23 матчах он забил три мяча при одной голевой передаче.