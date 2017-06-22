Мексиканцы Эррера и Пенья стали игроками «Рейнджерс»
Источник: ФК «Рейнджерс»Комментарии
Шотландский «Рейнджерс» объявил о
переходе двух новичков. Контракт с клубом подписали мексиканский нападающий
Эдуардо Эррера и его соотечественник, полузащитник Карлос Пенья.
Предыдущим клубом 28-летнего Эрреры был
мексиканский «Пумас». Всего он провел 186 матчей в чемпионате Мексики и забил
56 мячей.
27-летний Пенья ранее выступал за «Чивас»,
«Леон» и «Пачуку». В текущем сезоне в 23 матчах он забил три мяча при одной
голевой передаче.
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