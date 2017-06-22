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Карякин проиграл Грищуку на турнире в Париже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу, сыграл вничью и потерпел одно поражение во второй день этапа Grand Chess Tour в Париже.

В четверг участники соревнований провели три тура в быстрые шахматы. Карякин черными фигурами обыграл француза Этьена Бакро, сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, играя белыми, а после белыми фигурами проиграл соотечественнику Александру Грищуку.

Грищук, в свою очередь, также нанес поражение болгарину Веселину Топалову, играя черными, а белыми фигурами уступил представителю США Хикару Накамуре.

После двух дней турнира в единоличные лидеры выбился Карлсен, набравший 10 очков. У Грищука в активе 7 очков, а у Карякина – 5.

Турнир в Париже завершится 25 июня.

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