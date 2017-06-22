Карякин проиграл Грищуку на турнире в Париже
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу, сыграл
вничью и потерпел одно поражение во второй день этапа Grand Chess Tour в
Париже.
В
четверг участники соревнований провели три тура в быстрые шахматы. Карякин
черными фигурами обыграл француза Этьена Бакро, сыграл вничью с американцем
Фабиано Каруаной, играя белыми, а после белыми фигурами проиграл
соотечественнику Александру Грищуку.
Грищук,
в свою очередь, также нанес поражение болгарину Веселину Топалову, играя
черными, а белыми фигурами уступил представителю США Хикару Накамуре.
После двух дней турнира в
единоличные лидеры выбился Карлсен, набравший 10 очков. У Грищука в активе 7 очков, а у
Карякина – 5.
Турнир в Париже завершится 25
июня.
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