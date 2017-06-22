В следующем году старт «Тур де Франс» начнется на неделю позже из-за ЧМ по футболу
Старт престижной веломногодневки «Тур де Франс» в 2018 году перенесли на неделю из-за чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт Международный союз велосипедистов (UCI).
Об этом стало известно по итогам второго заседания
Совета по профессиональному велоспорту в Женеве в четверг. Чемпионат мира по
футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Чиновники UCI согласились с тем,
что необходимо свести к минимуму пересечение футбольного турнира и «Большой петли».
Изначально планировалось, что в 2018 году «Тур де Франс» возьмет старт 30 июня.
Перенос сроков «Большой петли» повлечет за собой изменения
для турниров, которые стоят в календаре следом. Окончательное расписание на
сезон будет опубликовано в сентябре.
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