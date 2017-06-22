В следующем году старт «Тур де Франс» начнется на неделю позже из-за ЧМ по футболу

Старт престижной веломногодневки «Тур де Франс» в 2018 году перенесли на неделю из-за чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт Международный союз велосипедистов (UCI).

Об этом стало известно по итогам второго заседания Совета по профессиональному велоспорту в Женеве в четверг. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Чиновники UCI согласились с тем, что необходимо свести к минимуму пересечение футбольного турнира и «Большой петли».

Изначально планировалось, что в 2018 году «Тур де Франс» возьмет старт 30 июня. Перенос сроков «Большой петли» повлечет за собой изменения для турниров, которые стоят в календаре следом. Окончательное расписание на сезон будет опубликовано в сентябре.