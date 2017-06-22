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«Рома» увеличила требования к «Зениту» по отступным за Маноласа

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

В переговорах с «Зенитом» по трансферу защитника Костаса Маноласа «Рома» выдвинула новые требования российскому клубу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Рома» теперь требует 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сумма отступных может составить 30 миллионов евро или 25 миллионов без учета бонусов.

В прошедшем сезоне 26-летний Костас Манолас провел 45 матчей за «Рому». В его активе две результативные передачи.

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