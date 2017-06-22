Агент: Эзатолахи хочет играть в «Ростове»

Футбольный агент Мехди Хагитали сообщил, что иранский полузащитник Саид Эзатолахи присоединится к «Ростову» в ближайшее время.

«Саид был в отпуске после окончания сезона, а потом поехал в сборную, где играл в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Сейчас он отдыхает, но в скором времени приедет в расположение команды в Австрию. Он очень любит город и клуб, особенно болельщиков, которые всегда поддерживали его. Саид хочет играть в «Ростове» и доказывать свой высокий уровень», - приводит «Р-Спорт» слова агента.

Эзатолахи, проведший вторую половину минувшего сезона на правах аренды в махачкалинском «Анжи», по окончании чемпионата России отправился в сборную. В расположении клуба, который в межсезонье сменил главного тренера, а также серьезно обновил состав, иранец еще не появлялся. Ростовчане в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Эзатолахи в минувшем сезоне провел по десять матчей за «Ростов» и «Анжи» в чемпионате России и отметился одним голом.

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