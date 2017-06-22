«ПСЖ» предлагает за Мбаппе 140 миллионов евро и Бен-Арфа
Источник: Twitter.comКомментарии
«ПСЖ» готов отдать большие деньги за
нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает твиттер программы El Chirinquito.
Сообщается, что «ПСЖ» предложил за
игрока 140 миллионов евро и Хатема Бен Арфа. Ранее была информация, что
футболист может перейти в мадридский «Реал».
18-летний Килиан Мбаппе в прошлом
сезоне провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.
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