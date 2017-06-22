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«ПСЖ» предлагает за Мбаппе 140 миллионов евро и Бен-Арфа

Источник:  Twitter.comКомментарии

«ПСЖ» готов отдать большие деньги за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает твиттер программы El Chirinquito.

Сообщается, что «ПСЖ» предложил за игрока 140 миллионов евро и Хатема Бен Арфа. Ранее была информация, что футболист может перейти в мадридский «Реал».

18-летний Килиан Мбаппе в прошлом сезоне провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.

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