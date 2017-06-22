Германия и Чили сыграли вничью на Кубке конфедераций
Матч второго тура группового
турнира Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили завершился победой
немецкой команды. Итоговый счет матча – 1:1.
Матч проходил в Казани на стадионе
«Казань Арена». Чилийцы открыли счет после ошибки Мустафи, паса Видаля и
точного удара Алексиса Санчеса в ближний угол рикошетом от штанги. Сравнял
результат Ларс Штиндль, который замкнул прострел Йонаса Хектора.
Обе команды имеют в активе четыре
очка. По дополнительным показателям сборная Чили занимает первое место в группе
В, а сборная Германии – второе.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию матча.
Кубок конфедераций
Казань (Россия)
Группа В
2-й тур
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция