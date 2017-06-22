Германия и Чили сыграли вничью на Кубке конфедераций

Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 1:1.

Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена». Чилийцы открыли счет после ошибки Мустафи, паса Видаля и точного удара Алексиса Санчеса в ближний угол рикошетом от штанги. Сравнял результат Ларс Штиндль, который замкнул прострел Йонаса Хектора.

Обе команды имеют в активе четыре очка. По дополнительным показателям сборная Чили занимает первое место в группе В, а сборная Германии – второе.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок конфедераций

Казань (Россия)

Группа В

2-й тур