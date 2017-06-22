Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский
теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в немецком Галле,
призовой фонд которого составляет более 1,8 миллиона евро.
Первая
ракетка турнира Федерер в матче второго раунда в четверг обыграл немца Мишу
Зверева – 7:6 (7:4), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 30 минут.
Федерер
в четвертьфинале сыграет с еще одним представителем Германии Флорианом Майером.
Турнир
АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд:
1 836 660
1/8 финала
Роджер
Федерер (Швейцария) – Миша Зверев (Германия) – 7:6 (7:4), 6:4.
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