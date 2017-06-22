Санчес - лучший игрок матча Германия – Чили
Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Германия – Чили (1:1) был признан нападающий чилийцев Алексис Санчес. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Алексис Санчес - Лучший игрок матча Германия🇩🇪 - Чили🇨🇱— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 22 июня 2017 г.
Поздравляем! 👏#BUDAFMOTM #GERCHI pic.twitter.com/Q9NpalZ0ns
Напомним, что Санчес открыл счет в этом
матче. Немцы ответили голом Ларса Штиндля.
Обе команды имеют в активе четыре
очка. По дополнительным показателям сборная Чили занимает первое место в группе
В, а сборная Германии – второе.
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