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Санчес - лучший игрок матча Германия – Чили

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Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Германия – Чили (1:1) был признан нападающий чилийцев Алексис Санчес. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

 

 

Напомним, что Санчес открыл счет в этом матче. Немцы ответили голом Ларса Штиндля.

Обе команды имеют в активе четыре очка. По дополнительным показателям сборная Чили занимает первое место в группе В, а сборная Германии – второе.


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