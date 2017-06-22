«Питтсбург» на старте нового сезона НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги
(НХЛ) сезона-2017/18 возьмет старт 4 октября, сообщает официальный сайт лиги.
Обладатель Кубка
Стэнли-2017 «Питтсбург» в этот день примет «Сент-Луис». В еще трех играх 4 октября сыграют следующие соперники: «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» - «Калгари» и «Сан-Хосе» - «Филадельфия».
Чемпионат возьмет паузу 26-29 января на звездный
уик-энд, который в предстоящем сезоне пройдет в Тампе.
Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится 7
апреля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически