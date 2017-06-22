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«Питтсбург» на старте нового сезона НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18 возьмет старт 4 октября, сообщает официальный сайт лиги.

Обладатель Кубка Стэнли-2017 «Питтсбург» в этот день примет «Сент-Луис». В еще трех играх 4 октября сыграют следующие соперники: «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» - «Калгари» и «Сан-Хосе» - «Филадельфия».

Чемпионат возьмет паузу 26-29 января на звездный уик-энд, который в предстоящем сезоне пройдет в Тампе.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится 7 апреля.

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