Владимир Кузюткин: На Кубке Ельцина умышленно сыграем ослабленным составом

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин сообщил, что на Кубке Ельцина его команда сознательно сыграет не в оптимальном составе.

«Четыре ведущих игрока сборной не будут участвовать в турнире, это Кошелева, Гончарова, Щербань и Панкова. Яна Щербань вместе с Кошелевой и Гончаровой входили в костяк нашей сборной, но Щербань, к сожалению, получила травму и не участвовала в отборочном турнире. К этому турниру, где я планировал ее задействовать, она еще не восстановилась.

Мы умышленно пошли на ослабление состава, чтобы в полной мере посмотреть, кто же все-таки за ними. Усталость накапливается, но не физическая, а психологическая. Сейчас мы несмотря ни на что предоставили трем спортсменкам отпуск в 10 дней, а Щербань сама нечаянно вмешалась в этот процесс», - приводит ТАСС слова Кузюткина.

Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.