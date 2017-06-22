Владимир Кузюткин: На Кубке Ельцина умышленно сыграем ослабленным составом
Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин сообщил, что на Кубке Ельцина его команда сознательно
сыграет не в оптимальном составе.
«Четыре ведущих игрока сборной не будут участвовать в
турнире, это Кошелева, Гончарова, Щербань и Панкова. Яна Щербань вместе с
Кошелевой и Гончаровой входили в костяк нашей сборной, но Щербань, к сожалению,
получила травму и не участвовала в отборочном турнире. К этому турниру, где я
планировал ее
задействовать, она еще не восстановилась.
Мы умышленно пошли на ослабление состава, чтобы в
полной мере посмотреть, кто же все-таки за ними. Усталость накапливается, но не
физическая, а психологическая. Сейчас мы несмотря ни на что предоставили трем спортсменкам отпуск в 10
дней, а Щербань сама нечаянно вмешалась в этот процесс», - приводит ТАСС слова Кузюткина.
Кубок Ельцина
пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.