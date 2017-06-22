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Англия обыграла Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Англии и Польши завершился победой английской команды. Итоговый счет матча – 3:0.

В составе победителей отличились Демарай Грей, Джейкоб Мерфи и Льюис Бейкер (с пенальти). Англия набрала семь очков, заняла первое место в группе А и вышла в полуфинал турнира. У Польши одно очко и последнее место.

Молодежный чемпионат Европы

Кельце (Польша)

Англия – Польша – 3:0

Голы: Грей, 6, Мерфи, 69, Бейкер, 82.

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