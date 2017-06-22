Англия обыграла Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура группового турнира
молодежного чемпионата Европы между сборными Англии и Польши завершился победой
английской команды. Итоговый счет матча – 3:0.
В составе победителей отличились Демарай
Грей, Джейкоб Мерфи и Льюис Бейкер (с пенальти). Англия набрала семь очков,
заняла первое место в группе А и вышла в полуфинал турнира. У Польши одно очко
и последнее место.
Молодежный чемпионат Европы
Кельце (Польша)
Англия – Польша – 3:0
Голы: Грей, 6, Мерфи, 69, Бейкер, 82.
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