Словакия обыграла Швецию и стала второй в группе А на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура
группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Словакии и Швеции завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 3:0.
В составе победителей
отличились Мартин Хриен, Ярослав Мигалик и Любомир Шатка. Словакия набрала
шесть очков и заняла второе место в группе А. У сборной Швеции два очка и
третье место. Отметим, что в полуфинал выходят лидеры трех групп, а также
лучшая вторая команда. На данный момент в рейтинге вторых команд словаки идут
первыми.
Молодежный чемпионат
Европы
Люблин (Польша)
Группа А
3-й тур
Словакия – Швеция – 3:0
Голы: Хриен, 5,
Мигалик, 22, Шатка,73.
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