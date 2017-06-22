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Словакия обыграла Швецию и стала второй в группе А на молодежном чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Словакии и Швеции завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0.

В составе победителей отличились Мартин Хриен, Ярослав Мигалик и Любомир Шатка. Словакия набрала шесть очков и заняла второе место в группе А. У сборной Швеции два очка и третье место. Отметим, что в полуфинал выходят лидеры трех групп, а также лучшая вторая команда. На данный момент в рейтинге вторых команд словаки идут первыми.

Молодежный чемпионат Европы

Люблин (Польша)

Группа А

3-й тур

Словакия – Швеция – 3:0

Голы: Хриен, 5, Мигалик, 22, Шатка,73.

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