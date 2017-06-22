«Химки» близки к подписанию Марковича
Источник: Twitter.comКомментарии
Авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик сообщил, что сербский защитник Стефан Маркович близок к переходу в подмосковные «Химки».
Source: Serbian floor general Stefan Markovic is in advance stages of signing an agreement with Euroleague club Khimki Moscow.— David Pick (@IAmDPick) 22 июня 2017 г.
Минувший сезон 29-летний защитник провел в составе санкт-петербургского «Зенита», который покинул из-за изменения в руководстве клуба.
В матчах Единой лиги ВТБ Маркович в среднем набирал по
10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за матч.
До «Зенита» Маркович выступал за испанские «Уникаху» и
«Валенсию», турецкий «Банвит» и итальянский «Бенеттон».
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