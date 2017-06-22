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«Химки» близки к подписанию Марковича

Источник:  Twitter.comКомментарии

Авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик сообщил, что сербский защитник Стефан Маркович близок к переходу в подмосковные «Химки».

Минувший сезон 29-летний защитник провел в составе санкт-петербургского «Зенита», который покинул из-за изменения в руководстве клуба.

В матчах Единой лиги ВТБ Маркович в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за матч.

До «Зенита» Маркович выступал за испанские «Уникаху» и «Валенсию», турецкий «Банвит» и итальянский «Бенеттон».

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