«Химки» близки к подписанию Марковича

Авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик сообщил, что сербский защитник Стефан Маркович близок к переходу в подмосковные «Химки».

Source: Serbian floor general Stefan Markovic is in advance stages of signing an agreement with Euroleague club Khimki Moscow. — David Pick (@IAmDPick) 22 июня 2017 г.

Минувший сезон 29-летний защитник провел в составе санкт-петербургского «Зенита», который покинул из-за изменения в руководстве клуба.

В матчах Единой лиги ВТБ Маркович в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за матч.

До «Зенита» Маркович выступал за испанские «Уникаху» и «Валенсию», турецкий «Банвит» и итальянский «Бенеттон».