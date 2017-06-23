Йоахим Лев: Сборная Чили – более сыгранная команда, чем мы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Не думаю, что мы потерялись на первых минутах матча. Мы немного нервничали, пропустили гол, но тут же пришли в себе, провели изменения и забили идеальный мяч. Сборная Чили - более сыгранная команда, чем мы. Это слаженный оркестр, и нас сложно сравнивать друг с другом. В обороне мы сыграли прекрасно.

Это был очень хороший матч, и моя команда провела его очень дисциплинированно все 90 минут. Мы смогли хорошо сыграть в защите и смогли отыграться, что очень здорово для нашей молодой команды. Она провела матч на очень хорошем уровне, – приводит слова Лева «Р-Спорт».

Напомним, матч третьего тура Германия - Камерун состоится 25 июня в Сочи.