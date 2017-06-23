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Йоахим Лев: Сборная Чили – более сыгранная команда, чем мы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Не думаю, что мы потерялись на первых минутах матча. Мы немного нервничали, пропустили гол, но тут же пришли в себе, провели изменения и забили идеальный мяч. Сборная Чили - более сыгранная команда, чем мы. Это слаженный оркестр, и нас сложно сравнивать друг с другом. В обороне мы сыграли прекрасно.

Это был очень хороший матч, и моя команда провела его очень дисциплинированно все 90 минут. Мы смогли хорошо сыграть в защите и смогли отыграться, что очень здорово для нашей молодой команды. Она провела матч на очень хорошем уровне, – приводит слова Лева «Р-Спорт».

Напомним, матч третьего тура Германия - Камерун состоится 25 июня в Сочи. 

Матч

Германия - Чили - 1:1 (1:1)

Голы

Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль

Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)

Предупреждения:

Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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