Хуан Антонио Пицци: План на матч оправдал себя, испытываю гордость за команду
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с
командой Германии (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка
конфедераций.
«Матч был прекрасным. На поле были
две команды, у которых был свой план на игру, а это всегда интересно. Мы
стремились к победе, как и немцы, но сегодня добились только ничьей. Мы иногда
мешали друг другу у ворот. Результат считаю положительным. Наш план на матч
оправдал себя. Испытываю гордость за свою команду.
Санчес забил очень важный гол
сегодня. Алексис, Артуро Видаль очень здорово играли, я доволен и остальной
командой. Германия - очень сильная команда, и нам удалось соперничать с ними на
равных.
Мы пытались по-максимуму владеть мячом в первом тайме, а в конце матча обе команды уже выложились. Слишком много сил было отдано в первом тайме. Но мы не играли на ничью в концовке», - приводит слова Пицци «Р-Спорт».
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция