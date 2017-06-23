Хуан Антонио Пицци: План на матч оправдал себя, испытываю гордость за команду

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Матч был прекрасным. На поле были две команды, у которых был свой план на игру, а это всегда интересно. Мы стремились к победе, как и немцы, но сегодня добились только ничьей. Мы иногда мешали друг другу у ворот. Результат считаю положительным. Наш план на матч оправдал себя. Испытываю гордость за свою команду.

Санчес забил очень важный гол сегодня. Алексис, Артуро Видаль очень здорово играли, я доволен и остальной командой. Германия - очень сильная команда, и нам удалось соперничать с ними на равных.

Мы пытались по-максимуму владеть мячом в первом тайме, а в конце матча обе команды уже выложились. Слишком много сил было отдано в первом тайме. Но мы не играли на ничью в концовке», - приводит слова Пицци «Р-Спорт».