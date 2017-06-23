Мохаммед Салах: Я в восторге от перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал свой переход из «Ромы» в английский клуб.

«Я в восторге от перехода и очень рад быть здесь. Целиком и полностью отдам себя клубу. Я очень сильно хочу помочь клубу добиться новых свершений и побед.

У нас отличная команда с великолепными игроками. Я смотрел игры Ливерпуля и видел, что все игроки выкладываются на 100% ради победы.

Все видят, как тренер полностью отдает себя команде. Я надеюсь, что вместе, отдаваясь игре на 100%, мы сможем достичь новых побед, завоевать трофеи клуба, фанатов, для нас всех», - заявил Салах.

Напомним, 25-летний египтянин подписал долгосрочный контракт с «Красными», условия которого не разглашаются.