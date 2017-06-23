Мохаммед Салах: Я в восторге от перехода в «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед
Салах прокомментировал свой переход из «Ромы» в английский клуб.
«Я в восторге от перехода и
очень рад быть здесь. Целиком и полностью отдам себя клубу. Я очень сильно хочу
помочь клубу добиться новых свершений и побед.
У нас отличная команда с
великолепными игроками. Я смотрел игры Ливерпуля и видел, что все игроки выкладываются
на 100% ради победы.
Все видят, как тренер полностью
отдает себя команде. Я надеюсь, что вместе, отдаваясь игре на 100%, мы сможем
достичь новых побед, завоевать трофеи клуба, фанатов, для нас всех», -
заявил Салах.
Напомним, 25-летний египтянин подписал
долгосрочный контракт с «Красными», условия которого не разглашаются.
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