Юрген Клопп: Рад тому, что Салах присоединился к нашей ливерпульской семье

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Мохаммеда Салаха из «Ромы» в английский клуб.

«Мохаммед обладает отличным сочетанием опыта и способностей - это действительно великолепный трансфер для нас. Он имеет опыт выступления в премьер-лиге, в Лиге чемпионов, и он один из важнейших игроков в составе своей сборной.

Его игра в Италии была очень впечатляющей, он обладает теми качествами, которые позволят улучшить нашу команду. Я наблюдал за ним с тех пор, как он демонстрировал отличную игру в Базеле. Его скорость невероятна, он поможет нам еще разнообразнее и острее действовать в атаке.

Самое главное для нас это то, что он голоден до побед, готов и хочет быть еще лучше и прогрессировать все дальше и дальше. Он верит в нашу команду и готов стать ее частью. Я рад тому, что Салах присоединился к нашей ливерпульской семье.

Напомним, 25-летний египтянин подписал долгосрочный контракт с «Красными», условия которого не разглашаются.