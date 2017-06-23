Юрген Клопп: Рад тому, что Салах присоединился к нашей ливерпульской семье
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген
Клопп прокомментировал переход Мохаммеда Салаха из «Ромы» в английский клуб.
«Мохаммед обладает отличным
сочетанием опыта и способностей - это действительно великолепный трансфер для
нас. Он имеет опыт выступления в премьер-лиге, в Лиге чемпионов, и он один из
важнейших игроков в составе своей сборной.
Его игра в Италии была очень
впечатляющей, он обладает теми качествами, которые позволят улучшить нашу
команду. Я наблюдал за ним с тех пор, как он демонстрировал отличную игру в
Базеле. Его скорость невероятна, он поможет нам еще разнообразнее и острее
действовать в атаке.
Самое главное для нас это то, что
он голоден до побед, готов и хочет быть еще лучше и прогрессировать все дальше
и дальше. Он верит в нашу команду и готов стать ее частью. Я рад тому, что
Салах присоединился к нашей ливерпульской семье.
Напомним,
25-летний египтянин подписал долгосрочный контракт с «Красными», условия
которого не разглашаются.