Алексис Санчес: Я рад тому, как мы сыграли против Германии

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы хорошо действовали в первом тайме. Но не забывайте, что мы играли против Германии. У них прекрасные футболисты – они очень быстры и техничны. Я рад тому, как мы сыграли в этом матче. Теперь нам надо отдохнуть и готовиться дальше», - приводит слова Санчеса «Матч ТВ».

Напомним, в третьем туре Чили 25 июня сыграет с Австралией в Москве.