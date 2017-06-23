Алексис Санчес: Я рад тому, как мы сыграли против Германии
Нападающий сборной Чили Алексис
Санчес прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче второго тура
группового этапа Кубка конфедераций.
«Мы хорошо действовали в первом
тайме. Но не забывайте, что мы играли против Германии. У них прекрасные
футболисты – они очень быстры и техничны. Я рад тому, как мы сыграли в этом
матче. Теперь нам надо отдохнуть и готовиться дальше», - приводит слова Санчеса
«Матч ТВ».
Напомним, в третьем туре Чили 25 июня сыграет с Австралией в Москве.
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция