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Виктор Онопко: Мы проведем два контрольных матча, которые многое прояснят

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как проходит сбор команды в австрийском Бад-Тацмансдорфе.

– Виктор Савельевич, сборы ЦСКА в самом разгаре. Как оцените готовность ребят и условия для работы?
– Условия для нас созданы просто великолепные. В этом месте команда впервые, но сразу стало ясно, что тренироваться и жить здесь будет комфортно. Футбольное поле, питание, восстановление – на очень хорошем уровне. Немаловажно, что команде не надо тратить время на переезды: тренировочная поляна находится в пешей доступности. Что же касается наших футболистов, все идет по плану – они постепенно набирают форму, с каждым днем выглядят на поле все лучше и лучше.

– Как всегда, на первом сборе много молодежи. Поспевают ли ребята за более опытными партнерами?
– Бросается в глаза их большое желание проявить себя. Наши ветераны семь, десять, а кто-то и больше лет в клубе, и, конечно, с первого же дня планку во всем, что касается подготовки, они поднимают очень высоко. Молодежь тянется за ними, хочет соответствовать этим высоким стандартам. Отмечу, что шанс доказать свой уровень главному тренеру есть абсолютно у всех, кто сейчас с нами работает. Ребята это знают и стараются изо всех сил.

Футболистам, которые вернулись из аренд, поначалу было немного тяжелее, но они уже втянулись, усвоили наши требования и работают наравне со всеми. Дальше все будет зависеть от каждого из них, все игроки находятся в равных условиях. 24 и 25 июня мы проведем два контрольных матча, которые многое прояснят.

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