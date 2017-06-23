Артуро Видаль: Я доволен уровнем организации Кубка конфедераций
Полузащитник сборной Чили Артуро
Видаль прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) во матче второго тура
Кубка конфедераций.
«Я доволен уровнем
организации турнира. Как мы и ожидали, все на высшем уровне, это был хороший
опыт для нас - играть со сборной Германии. Команда Германии очень амбициозна и
молода, надеюсь, что следующий матч чилийцы сыграют лучше.
Первый тайм был интенсивный,
сложный, была жесткая игра. Но это нормально, когда во втором тайме игроки
сбавляют ритм», - приводит слова Видаля ТАСС.
Напомним, в третьем туре Чили 25 июня сыграет с Австралией в Москве.
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция