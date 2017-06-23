Артуро Видаль: Я доволен уровнем организации Кубка конфедераций

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) во матче второго тура Кубка конфедераций.

«Я доволен уровнем организации турнира. Как мы и ожидали, все на высшем уровне, это был хороший опыт для нас - играть со сборной Германии. Команда Германии очень амбициозна и молода, надеюсь, что следующий матч чилийцы сыграют лучше.

Первый тайм был интенсивный, сложный, была жесткая игра. Но это нормально, когда во втором тайме игроки сбавляют ритм», - приводит слова Видаля ТАСС.

Напомним, в третьем туре Чили 25 июня сыграет с Австралией в Москве.