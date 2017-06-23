Юлиан Дракслер: В целом результат нас устраивает
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер
прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура Кубка
конфедераций.
«В целом результат нас устраивает. Мы все же играли сегодня против
чемпионов Южной Америки. Конечно, я был бы больше рад победе. Мы ставили перед
собой цель выйти из группы с первого места, теперь сделать это будет сложнее.
Тем не менее, будем пытаться обыграть камерунцев и постараемся занять первое
место», - цитирует Дракслера «Р-Спорт».
Напомним, матч третьего тура Германия - Камерун состоится 25 июня в Сочи.
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция