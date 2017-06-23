«Лилль» заплатил 10 млн евро за 22-летнего игрока «Анже»
Источник: ФК «Лилль»Комментарии
Фото: ФК «Лилль»
Вингер «Анже» Николя Пепе перешел в «Лилль», сообщает
официальный сайт «догов».
22-летний ивуариец подписал контракт с «Лиллем», рассчитанный
до лета 2022 года.
Николя является воспитанником «Анже», в минувшем сезоне
принял участие в 39 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи
По информации transfermarkt.de, «Лилль» выложил за Пепе порядка десяти миллионов евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически