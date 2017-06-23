Виктор Онопко: У Игнашевича и Фернандеса восстановление проходит хорошими темпами

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о восстановлении Сергея Игнашевича и Марио Фернандеса.

– Как обстоят дела у Марио Фернандеса и Сергея Игнашевича?

– И у Сергея, который работает сейчас здесь, в Бад-Тацмансдорфе по индивидуальной программе, и у Марио восстановление проходит хорошими темпами, они буквально рвутся в бой, и мы надеемся очень скоро увидеть их на зеленом поле. Ждем с нетерпением и наших сборников, хотя, конечно же, от всей души желаем им победы над Мексикой.

– В команде почти каждый день новый именинник. В этой связи тренерскому штабу наверняка приходится выдерживать шуточный «прессинг» ребят, которые настойчиво просят хоть чуть-чуть снизить нагрузки ради виновников торжества…

– Действительно, подобные просьбы были, но — нет, таких подарков мы не делаем (улыбается). У нас очень мало времени на подготовку: меньше, чем через месяц уже игра с «Анжи». Ребята и сами всё прекрасно понимают, поэтому дело ограничивается шутками. Мы всей командой поздравляем каждого из наших именинников, но лишь потом, в сезоне, они поймут, в чём заключался наш главный подарок — в отличной форме, которая позволит им хорошо чувствовать себя на футбольном поле и побеждать.