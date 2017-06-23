Марк-Андре тер Штеген: Мы заслужили избежать сегодня поражения

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы не слишком удачно начали этот матч, быстро пропустили гол, но не бросили бороться. Наша молодая по своему составу команда смогла дать ответ, забить гол чилийцам и добиться такой важной ничьей в матче с очень опытными соперниками.

Думаю, мы полностью заслужили то, что избежали сегодня поражения. Мы ясно показали, что умеем не только уважительно относиться к соперникам, но и верим в собственные силы до конца», - цитирует тер Штегена «Р-Спорт».