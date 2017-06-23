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Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Показатели сборной России лучше, чем в игре с Новой Зеландией. Однако несмотря на это мы допустили очень много брака в атаке и сыграли в каком-то смысле хуже, так как моментов создали немного, хотя отчасти это объясняется классом соперника. Конечно, нельзя не отметить хороший настрой и самоотдачу – здесь претензий нет. Во втором тайме нам даже удалось прижать португальцев к воротам.

Нам не хватает поставленной игры в атаке. Мы атаковали только флангами – это не может быть основным вариантом атаки. Мозговой центр расположен в центре поля, отказываться от атак по центру неприемлемо. Черчесов объяснил это нежеланием получить контратаку? Это упрощенная модель игры, которая нравится Черчесову. При такой философии невозможно организовать системную игру в атаке.

Мы дали португальцам легкую жизнь, поскольку закрыть фланги намного легче, да и атаки оттуда не так опасны. У португальцев хорошая оборона, хотя я бы не сказал, что бетонная, но организация чувствуется. Для такой обороны не составляет труда остановить команду, которая атакует только по флангам», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

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Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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