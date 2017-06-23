Юрий Семин: Оборона – самая слабая позиция «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с «Рударом» (1:1).

– Ожидали, что такая цепкая команда попадется?

– Да нет, почему, обычная команда. Первый тайм был более качественный, за исключением первых 15 минут. Конечно, сегодня физическое состояние игроков оставляет желать лучшего. Во-первых, ребята провели разное количество тренировочных дней, есть определенный дисбаланс. Первой группе, по крайней мере, есть на что ориентироваться, что по второй – пока сложно понять, кто может усилить основную команду. Но - будем работать!

– Эпизод с пропущенным голом – вышли молодые, не хватило опыта?

– И в первом тайме выходили молодые. Работать нужно больше над техникой. Казалось бы, на тренировках хорошо играем в квадраты, неплохо в коротких играх, а на большом поле не все получается. Не хватает в оборону игроков. На сегодняшний день – это наша самая слабая позиция.

– Что скажете о Коряне? У него сегодня последний день просмотра?

– Нет, он еще с нами побудет какое-то время. Аршак пока слишком мало тренировок провел, чтобы о нем делать какие-то выводы.