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Юрий Семин: Оборона – самая слабая позиция «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с «Рударом» (1:1).

– Ожидали, что такая цепкая команда попадется?
– Да нет, почему, обычная команда. Первый тайм был более качественный, за исключением первых 15 минут. Конечно, сегодня физическое состояние игроков оставляет желать лучшего. Во-первых, ребята провели разное количество тренировочных дней, есть определенный дисбаланс. Первой группе, по крайней мере, есть на что ориентироваться, что по второй – пока сложно понять, кто может усилить основную команду. Но - будем работать!

– Эпизод с пропущенным голом – вышли молодые, не хватило опыта?
– И в первом тайме выходили молодые. Работать нужно больше над техникой. Казалось бы, на тренировках хорошо играем в квадраты, неплохо в коротких играх, а на большом поле не все получается. Не хватает в оборону игроков. На сегодняшний день – это наша самая слабая позиция.

– Что скажете о Коряне? У него сегодня последний день просмотра?
– Нет, он еще с нами побудет какое-то время. Аршак пока слишком мало тренировок провел, чтобы о нем делать какие-то выводы.

Матч

Локомотив - Рудар - 1:1 (1:0)

Голы

Фернандеш 39 (1:0 - пен.). Марковский 83 (1:1).

Состав

Локомотив: Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович (Ротенберг, 46), Михалик (Лапшов, 46), Касаев (Лысов, 46), Баринов (Куликов, 46), Фарфан (Корян, 46), Миранчук А. (Галанин, 46), Игнатьев (Маргасов, 46), Денисов И. (Коломейцев, 46), Фернандеш (Дорофеев, 46), Ари (Галаджан, 46)

Место и дата

22 июня 18:30, Спортплатц, Онлайн-трансляция

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