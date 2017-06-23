Антон Миранчук: Матч с «Рударом» – хорошая тренировка для всех

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог товарищеского матча с «Рударом» (1:1)

– Ожидали такого напора от словенцев?

– «Рудар» – хорошая команда, а у нас – первый матч в межсезонье. Было непросто, мешала жара, но в итоге свой гол мы забили. Где-то под конец тайма начали прессинговать, подниматься выше, накрывать соперника. Ребята из Словении цепкие, здоровые! Думаю, что этот матч – хорошая тренировка для всех.

– Физически как себя чувствуешь?

– Тайм для первой игры – в самый раз! Дальше – больше, но по такой игре то время, которое мне выделили, пришлось очень кстати.

– За вторым таймом следил?

– Минут 20-25 смотрел. У «Рудара», кажется, тоже молодые парни вышли. Мирослав Лобанцев – молодец! Расклеились чуть-чуть в конце, в эпизоде с голом, думаю, было без шансов: Миру расстреливали в упор. Но ничего страшного, продолжаем работать, все сборы еще впереди!