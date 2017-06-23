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Антон Миранчук: Матч с «Рударом» – хорошая тренировка для всех

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог товарищеского матча с «Рударом» (1:1)

– Ожидали такого напора от словенцев?
– «Рудар» – хорошая команда, а у нас – первый матч в межсезонье. Было непросто, мешала жара, но в итоге свой гол мы забили. Где-то под конец тайма начали прессинговать, подниматься выше, накрывать соперника. Ребята из Словении цепкие, здоровые! Думаю, что этот матч – хорошая тренировка для всех.

– Физически как себя чувствуешь?
– Тайм для первой игры – в самый раз! Дальше – больше, но по такой игре то время, которое мне выделили, пришлось очень кстати.

– За вторым таймом следил?
– Минут 20-25 смотрел. У «Рудара», кажется, тоже молодые парни вышли. Мирослав Лобанцев – молодец! Расклеились чуть-чуть в конце, в эпизоде с голом, думаю, было без шансов: Миру расстреливали в упор. Но ничего страшного, продолжаем работать, все сборы еще впереди!

Матч

Локомотив - Рудар - 1:1 (1:0)

Голы

Фернандеш 39 (1:0 - пен.). Марковский 83 (1:1).

Состав

Локомотив: Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович (Ротенберг, 46), Михалик (Лапшов, 46), Касаев (Лысов, 46), Баринов (Куликов, 46), Фарфан (Корян, 46), Миранчук А. (Галанин, 46), Игнатьев (Маргасов, 46), Денисов И. (Коломейцев, 46), Фернандеш (Дорофеев, 46), Ари (Галаджан, 46)

Место и дата

22 июня 18:30, Спортплатц, Онлайн-трансляция

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