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Экс-защитник «Урала» Новиков стал игроком «Енисея»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник Александр Новиков стал игроком «Енисея», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитанное на два года.

Новиков – воспитанник омского футбола. На профессиональном уровне выступал за родной «Иртыш», красноярский «Металлург» и «Урал».

За клуб из Екатеринбурга Новиков выступал с 2009 года, в чемпионате России на его счету 137 матчей и три забитых мяча. Александр покинул «Урал» в статусе свободного агента в прошлом месяце.

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