Экс-защитник «Урала» Новиков стал игроком «Енисея»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник Александр Новиков стал игроком «Енисея», сообщает
официальный сайт красноярского клуба.
Соглашение с 32-летним футболистом рассчитанное на два года.
Новиков – воспитанник омского футбола. На профессиональном
уровне выступал за родной «Иртыш», красноярский «Металлург»
и «Урал».
За клуб из Екатеринбурга Новиков выступал с 2009 года, в чемпионате России на его счету 137 матчей и три забитых мяча. Александр покинул «Урал» в статусе свободного агента в прошлом месяце.
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