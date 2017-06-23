Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА

Нападающий «Лестера» Ахмед Мусса может вернуться в ЦСКА, сообщает Bleacher Report.

По информации издани, московский клуб заинтересован в возвращении 24-летнего нигерийца, который ранее был продал в «Лестеру» за 19 миллионов евро.

Помимо армейцев, Мусой также интересуются ряд турецких клубов, среди которых «Фенербахче».

Сообщается, что «лисы» готовы продать форварда, если поступит разумное предложение.

Напомним, в минувшем сезоне Муса принял участие в 32 матчах «Лестера» и забил четыре мяча. За ЦСКА Ахмед сыграл 168 игр, забил 54 гола и отдал 29 результативных передач.

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