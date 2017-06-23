Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА
Источник: Bleacher ReportКомментарии
Нападающий «Лестера» Ахмед Мусса может вернуться в ЦСКА,
сообщает Bleacher Report.
По информации издани, московский клуб заинтересован в
возвращении 24-летнего нигерийца, который ранее был продал в «Лестеру» за 19
миллионов евро.
Помимо армейцев, Мусой также интересуются ряд турецких
клубов, среди которых «Фенербахче».
Сообщается, что «лисы» готовы продать форварда, если
поступит разумное предложение.
Напомним, в минувшем сезоне Муса принял участие в 32 матчах «Лестера» и забил четыре мяча. За ЦСКА Ахмед сыграл 168 игр, забил 54 гола и отдал 29 результативных передач.
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