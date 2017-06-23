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«Филадельфия» выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБА

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

В бруклинском «Барклайс-Центре» прошел драфт Национальной баскетбольной ассоциации, под первым номером которого был выбран «Филадельфией» защитник Маркелл Фульц.

19-летний баскетболист выступал на студенческом уровне за университет в Вашингтоне. В минувшем сезоне в Национальной ассоциации студенческого спорта он набирал в среднем 23,2 очка, делал 5,9 передачи и 5,7 подбора.

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