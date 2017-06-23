«Филадельфия» выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБА
В бруклинском «Барклайс-Центре» прошел драфт Национальной
баскетбольной ассоциации, под первым номером которого был выбран «Филадельфией»
защитник Маркелл Фульц.
19-летний баскетболист выступал на студенческом уровне за
университет в Вашингтоне. В минувшем сезоне в Национальной ассоциации
студенческого спорта он набирал в среднем 23,2 очка, делал 5,9 передачи и 5,7
подбора.
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