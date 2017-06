Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом игры NHL 18

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ, на которой EA Sports назвала имя того, кто появится на обложке видеоигры NHL 18.

Лицом игры NHL 17 стал канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший по итогам сезона сразу три награды: «Арт Росс Трофи» (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), «Тед Линдсей Эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков) и «Харт Трофи» – одна из самых престижных наград НХЛ, которую вручают лучшему игроку сезона.

The league MVP is the face of #NHL18 @cmcdavid97. Young Stars Edition 👉 https://t.co/x3Iwl52oZV pic.twitter.com/wgCOtJDKxr