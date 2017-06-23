Леон Горецка: Германия не показала свой футбол
Полузащитник сборной Германии прокомментировал ничью с
командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.
«Я думаю, Германия играла не так, как обычно, мы не показали
свой футбол и ту игру, которая могла бы привести к победе.
Мы имели тактическое преимущество в защите, которым временами пользовались, корректируя игру впереди», - сказал Горецка.
Матч
Голы
Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль
Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)
Предупреждения:
Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция