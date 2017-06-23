Леон Горецка: Германия не показала свой футбол

Полузащитник сборной Германии прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Я думаю, Германия играла не так, как обычно, мы не показали свой футбол и ту игру, которая могла бы привести к победе.

Мы имели тактическое преимущество в защите, которым временами пользовались, корректируя игру впереди», - сказал Горецка.