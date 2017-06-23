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Фелипе Масса: Гонщикам в Баку приходится преодолевать серьезные трудности

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Азербайджане.

«Гонщикам здесь приходится преодолевать серьезные трудности. Помню, что в прошлом году было непросто выучить трассу, поскольку здесь есть несколько сложных участков.

Невысокий уровень сцепления колес с асфальтом, скоростные повороты, очень длинные прямые – не самая простая трасса, но, если в вашем распоряжении хорошая машина, и с управляемостью все в порядке, тогда все возможно.

В прошлом году мы неплохо здесь выглядели – я показал 6-й результат в квалификации. Правда, гонка для меня сложилась не лучшим образом, но у Валттери Боттаса дела шли лучше. В этом году у нас другие машины, иной регламент, поэтому только завтра мы узнаем, как машина ведет себя на этой трассе, и можно ли вообще проехать в самом узком месте! (смеётся) Нужно подождать и посмотреть, какой будет ситуация по сравнению с прошлым годом», - приводит слова Массы F1news.ru.

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