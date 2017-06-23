Фелипе Масса: Гонщикам в Баку приходится преодолевать серьезные трудности
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от
предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Азербайджане.
«Гонщикам здесь приходится преодолевать серьезные трудности.
Помню, что в прошлом году было непросто выучить трассу, поскольку здесь есть
несколько сложных участков.
Невысокий уровень сцепления колес с асфальтом, скоростные
повороты, очень длинные прямые – не самая простая трасса, но, если в вашем
распоряжении хорошая машина, и с управляемостью все в порядке, тогда все
возможно.
В прошлом году мы неплохо здесь выглядели – я показал 6-й
результат в квалификации. Правда, гонка для меня сложилась не лучшим образом,
но у Валттери Боттаса дела шли лучше. В этом году у нас другие машины, иной
регламент, поэтому только завтра мы узнаем, как машина ведет себя на этой
трассе, и можно ли вообще проехать в самом узком месте! (смеётся) Нужно
подождать и посмотреть, какой будет ситуация по сравнению с прошлым годом», -
приводит слова Массы F1news.ru.