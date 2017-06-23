Тим Кэйхилл: Стадион в Петербурге прекрасный, поле в порядке,а все удобства – первоклассные
Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл после матча с
командой Камеруна (1:1) поделился впечатлениями от стадиона в Санкт-Петербурге.
«Поле в порядке. Стадион в Петербурге прекрасный. Вообще
здорово быть в России. Все удобства здесь первоклассные, все беспокоятся о том,
чтобы нам было удобно, безопасность на уровне.
Что касается матча, то были шансы и выиграть, но в конце мы уже больше сосредоточились на том, чтобы удержать ничью и набрать хотя бы одно очко в этом соревновании», – приводит слова Кэйхилла «Матч ТВ».
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция