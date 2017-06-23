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Тим Кэйхилл: Стадион в Петербурге прекрасный, поле в порядке,а все удобства – первоклассные

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл после матча с командой Камеруна (1:1) поделился впечатлениями от стадиона в Санкт-Петербурге.

«Поле в порядке. Стадион в Петербурге прекрасный. Вообще здорово быть в России. Все удобства здесь первоклассные, все беспокоятся о том, чтобы нам было удобно, безопасность на уровне.

Что касается матча, то были шансы и выиграть, но в конце мы уже больше сосредоточились на том, чтобы удержать ничью и набрать хотя бы одно очко в этом соревновании», – приводит слова Кэйхилла «Матч ТВ».

Матч

Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)

Голы

Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).

Состав

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки

Предупреждения:

Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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