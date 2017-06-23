Тим Кэйхилл: Стадион в Петербурге прекрасный, поле в порядке,а все удобства – первоклассные

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл после матча с командой Камеруна (1:1) поделился впечатлениями от стадиона в Санкт-Петербурге.

«Поле в порядке. Стадион в Петербурге прекрасный. Вообще здорово быть в России. Все удобства здесь первоклассные, все беспокоятся о том, чтобы нам было удобно, безопасность на уровне.

Что касается матча, то были шансы и выиграть, но в конце мы уже больше сосредоточились на том, чтобы удержать ничью и набрать хотя бы одно очко в этом соревновании», – приводит слова Кэйхилла «Матч ТВ».