Ничья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.
В матче второго тура группового этапа Кубка конфедерации сборная Германии сыграла вничью с командой Чили.
В параллельной встрече Камерун не смог обыграть Австралию.
«Ливерпуль» заплатил «Роме» 42 миллиона евро за египетского вингера Мохаммеда Салаха.
«Локомотив» упустил победу на словенским «Рударом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Действующий чемпион России «Спартак» одержал волевую победу в контрольной встрече с «Чертаново».
«Ростов» под руководством нового тренера Леонида Кучука потерпел второе поражение кряду.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18 возьмет старт 4 октября.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом игры NHL 18.
Видео дня: «Готов работать с Ковалевым». Сенсационное заявление тренера Андре Уорда.
Цитата дня: «Сборной России не хватает поставленной игры в атаке», - Александр Бубнов.
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