Игровая майка Джордана продана на аукционе за рекордные 274 тысяч долларов

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист ESPN Даррен Ровелл, игровая майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в составе сборной США на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, продана на аукционе за рекордную сумму в 274 тысячи долларов.

Отметим, что предыдущий рекорд аукционов также принадлежал вещи нынешнего владельца «Шарлотт Хорнетс», экс-атакующего защитника, двукратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона НБА – за одну из маек Джордана на аукционе прежде была выручена сумма в 173 тысячи долларов.

MJ's 1984 Olympics jersey just sold for $274,000, shattering the record for a basketball jersey (MJ, $173,000) pic.twitter.com/a50PQW6gN0 — Darren Rovell (@darrenrovell) 22 июня 2017 г.

Напомним, На ОИ в Лос-Анджелесе в составе сборной США не было профессионалов из НБА, но она все равно одержала победы во всех матчах. 21-летний Джордан, выступавший под девятым номером, стал лидером команды по результативности, набирая в среднем 17,1 очка за игру, и был признан лучшим игроком олимпийского турнира. Национальная команда завоевала золотые медали, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65.

Ранее в июне 2017 года кроссовки, в которых Джордан завоевал со сборной США золото на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за 190 тысяч долларов, это является рекордной суммой за ношеную игровую обувь.