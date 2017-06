Игровая майка Джордана продана на аукционе за рекордные 274 тысяч долларов

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист ESPN Даррен Ровелл, игровая майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в составе сборной США на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, продана на аукционе за рекордную сумму в 274 тысячи долларов.

Отметим, что предыдущий рекорд аукционов также принадлежал вещи нынешнего владельца «Шарлотт Хорнетс», экс-атакующего защитника, двукратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона НБА – за одну из маек Джордана на аукционе прежде была выручена сумма в 173 тысячи долларов.

MJ's 1984 Olympics jersey just sold for $274,000, shattering the record for a basketball jersey (MJ, $173,000) pic.twitter.com/a50PQW6gN0